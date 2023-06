Polițiștii declară război total Guvernului. Obiectivul, blocarea sistemului Enervați ca toata lumea face greva sau amenința cu greva, obținandu-și, astfel, drepturile, polițiștii au decis sa treaca la atac și sa intre intr-un rozboi total impotriva Guvernului. Sindicaliștii anunța, astfel, masuri cat de poate de legale, care, insa, vor bloca sistemul. Printre acestea se numara taierea comunicațiilor prin refuzul de a-și utiliza telefoanele personale, […] The post Polițiștii declara razboi total Guvernului. Obiectivul, blocarea sistemului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

