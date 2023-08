Polițiștii de penitenciare iau cu asalt sediile PNL și PSD Polițiștii de penitenciare anunța ca vor protesta in strada fața de masurile de austeritate anunțate de coaliția de guvernare. Potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor, „miercuri, polițiștii de penitenciare iau cu asalt sediul PNL, iar joi pe cel al PSD”. „Miercuri, 16.08.2023, incepand cu ora 12:00, polițiștii de penitenciare reprezentați de Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) protesteaza in fața sediului Partidului Național Liberal (PNL), iar joi, 17.08.2023, la aceeași ora, in fața sediului Partidului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, polițiștii de penitenciare iau cu asalt sediul PNL, iar joi pe cel al PSD. Miercuri, 16.08.2023, incepand cu ora 12:00, polițiștii de penitenciare reprezentați de Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) protesteaza in fața sediului Partidului Național Liberal…

- *Propunerea șefului PNL, Nicolae Ciuca, ar reduce nivelul de satisfactie si de loialitate al angajaților fata de locul de munca Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) se impotrivește propunerii președintelui PNL, Nicolae Ciuca, de a elimina voucherele de vacanța…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) se impotriveste propunerii presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, de a elimina voucherele de vacanta pentru bugetarii cu venituri lunare de peste 10.000 de lei brut, pe motiv ca masura este "discriminatorie si neconstitutionala".Conform…

- Polițiștii din penitenciare se pregatesc și ei de greva. Astazi vor intra la lucru purtand banderole albe pe braț, iar maine nu vor intra la programul de lucru timp de 2-4 ore. Printre penitenciarele blocate se numara și cel din Bistrița. Astazi, angajații din sistemul penitenciar vor intra la lucru…

- Dupa profesori, vine randul polițiștilor din penitenciare sa iasa in strada și sa iși ceara drepturile. Astfel, marți, 30.05.2023, polițiștii de penitenciare iși desfașoara activitatea profesionala, purtand o banderola alba pe braț, pentru a atrage atenția clasei politice cu privire la dezastrul in…

- Cosmin Dorobantu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, a anunțat ca polițiștii din penitenciare „vor ieși in strada alaturi de cadrele didactice” in semn de solidaritate și acuza guvernul ca „cheltuiește lunar aproximativ 6000 de lei cu un deținut”, iar…

- Greva profesorilor reprezinta nota pe care dascalii i-o dau lui Nicolae Ciuca la examenul de prim-ministru al Romaniei. Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) susține greva profesorilor și anunța ca polițiștii de penitenciare vor ieși in strada alaturi de cadrele…

- Guvernul impinge politistii de penitenciare la granita abuzului in serviciu prin ordonanta austeritatii, intrucat blocarea angajarilor in politia penitenciara si reducerea bugetului institutiei transforma penitenciarele in lagare de concentrare, considera Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala…