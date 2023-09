Stiri pe aceeasi tema

- Transporturile containerizate desfasurate prin porturile Constanta si Constanta Sud – Agigea au fost controlate de politisti, iar cu aceasta ocazie au fost verificati si soferii de autocamioane care intrau sau iesea din porturi, daca aveau documentele necesare sau consumasera alcool. In urma acestei…

- In perioada 26 ndash; 28 septembrie 2023, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Serviciul de Politie Transporturi Maritime, cu sprijinul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta si sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi, au desfasurat activitati specifice de verificare…

- In perioada 12-15 septembrie a.c., polițiștii de la rutiera au desfașurat activitați, pe raza intregului județ, pentru cresterea sigurantei elevilor, prin reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere in care ar putea fi implicate autovehiculele special destinate transportului de elevi. Polițiștii…

- Pe sensul spre Vama Veche, oamenii așteapta in trafic intre Agigea și Eforie. 1,5 kilometri sunt parcurși in jumatate de ora, conform reporterilor Info Sud-Est care se afla in zona. Pe sensul spre Constanța este o coada continua de la Tuzla la Eforie. Polițiștii dirijeaza traficul la sensul giratoriu…

- A fost publicat pe platforma SEAP, anuntul privind atribuirea contractului sectorial de servicii Elaborarea Studiului de Fezabilitate "CONECTIVITATE TRIMODALA IN PORTUL CONSTANTA". A fost publicat pe platforma SEAP, anuntul privind atribuirea contractului sectorial de servicii Elaborarea Studiului de…

- Manevrele in porturile Constanta Sud si Midia au fost suspendate, luni, din cauza vantului puternic. Judetul Constanta se afla sub avertizare cod galben de vant pana la ora 14.00.Capitania Portului Constanta a anuntat ca porturile Constanta Sud si Midia au fost inchise luni dimineata, din cauza vantului…

- La data de 29 iulie a.c., in intervalul orar 20:00-00:00, polițiștii ilfoveni de ordine publica, rutiera, investigații criminale, arme și muniții, economic și acțiuni speciale, au desfașurat activitații in cadrul acțiunii „Blocada”, in sistem integrat cu jandarmi din Ilfov, in localitațile Chiajna,…

- Acțiune de amploare a polițiștilor Biroului Rutier Timișoara, in noaptea de joi spre vineri, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, dar și in alte zone din oraș. Oamenii legii au desfașurat controale, impreuna cu cei de la RAR, și i-au vizat in principal pe motocicliști, dar și pe șoferii care circula…