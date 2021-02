Stiri pe aceeasi tema

- Sute de camere video portabile au fost distribuite in tara si au ajuns in dotarea politistilor de la circulatie, care fac filtre si verificari in trafic. Autoritatile spera, astfel, sa scada numarul soferilor teribilisti care incearca sa scape de un avertisment sau de o amenda. „Buna ziua, de la Politia…

- O grupare de romani specializata in furtul din camioanele aflate in mers, pe autostrazile din Franta, a fost destructurata in urma cooperarii dintre politistii romani si autoritatile franceze. Prejudiciul este de 3,5 milioane de euro. Camioane jefuite in mers de romanii din Franta. Politistii romani…

- Celebra statuie nu este din bronz, ci din alama, un material mai prost si mai ieftin. Primaria Capitalei a platit 5,5 milioane de lei pentru monumentele falsificate. Politistii estimeaza ca prejudiciul total se ridica la 18 milioane de lei. Suspiciunile au aparut dupa ce, acum patru ani, sculptura a…

- Un proiect de lege care vizeaza modificarea Codului Rutier prevede amenzi de pana la 725 lei pentru șoferii care vor stationa in intervalul 07:00-20:00 in dreptul unitatilor de invatamant. Proiectul legislativ se refera și la introducerea unei prevederi pentru stabilirea unor spatii special amenajate…

- Femeia a luat in plus 110.597 lei fața de suma pe care trebuia sa o primeasca pentru munca prestata. Firma i-a cerut tinerei sa returneze banii, dar aceasta a refuzat, i-a folosit in interes propriu și a fost data in judecata. Potrivit ziare.com, procesul se afla pe rolul Curții de Apel Brașov, iar…

- O studenta de 23 de ani din Australia a gasit o soluti inedita si permanenta pentru a nu incurca mana stanga cu cea dreapta: si-a tatuat semnele pe ambele maini. Tanara a declarat pentru Daily Mail Australia ca a primit foarte multe reacții amuzante din partea prietenilor cand le-a trimis fotografii…

- Un barbat din comuna Matca a infiintat o echipa de fotbal intitulata ”FC COVID-19”. Politistii au aflat ca se organizase ilegal si un campionat local de fotbal. ”Avand in vedere informatiile aparute in mediul online, pe un site de socializare, cu privire la organizarea, in perioada 23-27 ianuarie, a…

- Apar noi detalii legate de explozia puternica din centrul orașului american Nashville. Camerele de supraveghere de pe strazile din zona au surprins momentul deflagrației. Polițiștii locali au precizat intr-o conferința de presa ca un mesaj audio anunța ca explozia urma sa aiba loc, potrivit CNN.