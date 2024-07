Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, politistii Serviciului Rutier Sibiu au intalnit un urs pe DN7C, Transfagarasan, in timp ce patrulau.Prezenta ursilor pe drumurile nationale din zonele montane devine din ce in ce mai frecventa, ceea ce necesita o atentie sporita din partea soferilor. Utilizand semnale acustice, politistii au…

- Politistii au folosit semnale acustice si l-au fortat sa se retraga in habitatul lui.Oamenii legii transmit ca este nevoie ca cei care se intalnesc cu ursul sa manifeste mult mai multa atentie si in niciun caz sa nu opreasca pentru a-i hrani sau a-i fotografia.Inedita intamplare a fost postata, duminica,…

- Polițiștii rutieri din Sibiu au avut parte de o intalnire neașteptata duminica, in timp ce patrulau pe Transfagarașan. Un urs a aparut pe DN7C.Oamenii legii au intervenit imediat, folosind semnale acustice pentru a-l alunga pe animal spre habitatul sau natural.

- Barbatii au coborat dintr-o masina parcata pe marginea drumului, au hranit animalul si se fotografiau cu el, in momentul in care ursul a atacat. Imagini cu cei doi barbati atacati de urs pe Transfagarasan au fost distribuite, miercuri, in mediul online, relateaza News.ro.Potrivit celor care au distribuit,…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența pentru modificarea Codului Rutier, inspirata de legile din Vestul Europei. Pe șoselele din Romania vor aparea sute de camere inteligente care sa vegheze traficul non-stop, iar cei care nu respecta Codul Rutier o sa primeasca amenzile acasa. In plus, Poliția…

- Dupa „plimbarea” de acum cateva zile, din centrul comunei Cernatești, ursul a facut ravagii la o stana din Manasia. Azi-noapte, un mesaj transmis prin sistemul RO-ALERT ii informa pe localnici cu privire la pericolul reprezentat de un urs vazut in zona Manasia. Oamenii au fost sfatuiți sa ramana in…

- La data de 10 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu au desfasurat o actiune de verificare a modului de respectare, de catre agentii economici, a dispozitiilor legale privind produsele pentru protectia plantelor si ingrasamintele chimice. Potrivit IPJ…

- ■ timp de doua zile, forțele de ordine au afectuat controale, fiind intocmite mai multe dosare penale ■ unele au vizat construcții fara avize ■ un nemțean are probleme dupa ce a fost depistat ca transporta o cantitate de pastrav ■ Cu ocazia minivacantei prilejuite de Sarbatorile Pascale, Sectia Regionala…