Stiri pe aceeasi tema

- "Fabricat in Moldova" 2020: Zilele in care puteți cumpara produse direct de la producatori / In perioada 29 ianuarie și 2 februarie 2020, in incinta CIE "Moldexpo", se va desfașura cea de-a XIX-a ediție a Expoziției naționale "Fabricat in Moldova" 2020. Evenimentul vine cu numeroase surprize și premiere,…

- Cei mai mulți copii care cresc in alte țari din Uniunea Europeana sunt romani. Un studiu al Comisiei Europene arata ca aproape 600.000 de copii și tineri romani sub varsta de 20 de ani traiesc in alt stat UE, numarul acestora fiind cel mai ridicat din intreg spațiul comunitar, relateaza Deutsche Welle.In…

- Din 63 de proiecte investiționale, care vor beneficia de susținere financiara prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, dedicat lucratorilor migranti sau rudelor de gradul întâi ale acestora, 34 vor fi în agricultura.…

- Tanara moldoveanca, depistata cu ședere ilegala in Argeș. Politistii de imigrari din Arges au depistat o tanara din Republica Moldova, care nu a parasit tara la expirarea perioadei legale de sedere. Aceasta a fost sanctionata contraventional si obligata, prin decizie de returnare, sa paraseasca teritoriul…

- Peste 14.000 de persoane au vizitat, in perioada 14 - 17 noiembrie, Targul de Turism al Romaniei, editia de toamna, unde si-au prezentat oferta 236 de firme din 17 tari, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit Romexpo, in acest an, targul a avut un grad de internationalizare de 21%,…

- Politistii romani au desfasurat in ultima saptamana misiuni pentru aducerea in tara a 13 persoane urmarite international, informeaza Politia Romana sambata. De asemenea, au fost predati 11 urmariti catre statele care aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania. "In perioada…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 434,3 miliarde de euro in 2018, cu 0,6% mai mare decat in 2017, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (77,2 miliarde de euro sau 18% din totalul UE), Italia (56,9 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,7 miliarde…

- Politistii de imigrari din Braila au depistat cu sedere ilegala un barbat de 26 de ani, din Republica Moldova. Acesta a fost sanctionat contraventional cu avertisment si obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei in termen de 15 zile.