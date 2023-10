Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de pe nava maritima a Garzii de Coasta MAI 1102, aflati in misiune in cadrul Operatiunii Maritime Comune THEMIS 2023 sub egida Agentiei Frontex, au participat la salvarea, in cadrul unei misiuni de Search and Rescue in apele Marii Mediterane, a 413 de cetateni straini aflati…

- Politistii din cadrul Serviciului pentru Imigrari Arad au preluat ieri de la politistii de frontiera 20 de straini din India si Pakistan, aflati in situatii ilegale. Politistii din cadrul Serviciului pentru Imigrari Arad au preluat ieri de la politistii de frontiera 20 de straini din India si Pakistan,…

- In perioada 25 ndash; 31 august 2023, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 832 de persoane, 12 autovehicule si 47 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, au fost…

- De la inceputul lunii iunie și pana la finalul lunii august a.c., 743 de apeluri au anunțat situații de urgența in care au fost implicate persoane aflate in zone montane. 13 apeluri s-au referit la caderi de la inalțime, 193 de apeluri semnalau persoane ratacite. Operatorii STS au alertat agențiile…

- In punctele de trecere ale frontierei, politistii de frontiera depisteaza persoane participante la traficul transfrontalier, cetateni romani si straini, care fie se legitimeaza cu acte de identitate false sau falsificate, fie prezinta documentele altor persoane, in speranta ca asemanarea cu titularul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat un barbat din Guineea care a incercat sa treaca ilegal frontiera... The post Barbat din Guineea, depistat cu un document francez al altei persoane la PTF Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Peste 700 de persoane care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in perioada 21 – 27 iulie, de politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen si in ultima saptamana, potrivit news.ro.“In perioada 21 – 27 iulie 2023, politistii…

- Astazi, pompierii romani aflati in insula Rodos au primit noi misiuni. Potrivit IGSU, cei 52 de salvatori actioneaza in zona localitatii Platania, pentru limitarea propagarii incendiului si mentinerea unei linii de protectie intre frontul incendiului si zona neafectata."Temperaturile se mentin la cote…