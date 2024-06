Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din SPF Cuconeștii Noi au descoperit un obiect de lupta, posibil din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. In weekendul trecut, in timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, patrula Poliției de Frontiera a observat un obiect metalic asemanator unui proiectil…

- Un tanar roman a ramas fara mașina de lux pe care o conducea, atunci cand a vrut sa iasa din țara și sa mearga in Bulgaria, anunța site-ul Poliției de Frontiera. Mercedesul valoreaza aproape 100.000 de euro.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit autoturismul, care cautat de…

- In doar 24 de ore, poliția rutiera a reținut peste 1150 de permise de conducere și certificate de inmatriculare, scrie Agerpres. Politistii au retinut, sambata, 798 de permise de conducere si au retras 354 de certificate de inmatriculare, a informat Inspectoratul General al Politiei de Frontiera intr-un…

- Inspectoratul General al Poliției de Frontiera (IGPF) informeaza despre situația de la punctele de trecere de la aceasta ora, noteaza Noi.md. Potrivit IGPF, toate punctele de trecere a frontierei funcționeaza in mod normal, fluxul este degajat pe ambele direcții de deplasare. Pe parcursul zilei, s-a…

- Inspectoratul General al Poliției de Frontiera (IGPF) a anunțat in dimineața zilei de astazi, catre ora 09.00, ca toate punctele de trecere a frontierei funcționeaza in mod normal, cu un flux echilibrat in ambele direcții de deplasare. IGPF a precizat ca pentru a exclude formarea rindurilor și creșterea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II au depistat, la controlul de frontiera, un cetațean roman care a incercat sa intre in tara cu un autoturism cautat de autoritațile din Franța.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravita au depistat, ascunsi intr-un mijloc de transport, o familie din Camerun, formata din doi adulti si doi copii, precum si un barbat din Guineea, care au incercat sa treaca ilegal frontiera.

- Polițiștii de frontiera mehedințeni au descoperit un autoturism in valoare de aproximativ 60.000 de euro, cautat de autoritațile din Belgia și care a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor. „In data de 7 aprilie 2024, ora 01:05, la Punctul de Trecere al…