- Un politist spaniol care urma sa se imbarce de pe Aeroportul Otopeni spre Malaga a fost oprit de autoritațile romane dupa ce, la controlul bagajului, a fost descoperita o grenada de tipul celor folosite la dispersarea multimilor. Polițiștii de frontiera au alertat imediat ofițerii din cadrul SRI, informeaza…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat 51 de cetateni din Maroc, Turcia și Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Polițiștii și procurorii PCCOCS au destructurat un grup infracțional din nordul țarii, specializat in transportarea ilegala a cetațenilor din Ucraina in Moldova, pentru a ajunge in UE, contra sumelor care variau intre 4000-11000 dolari.

- „Politistii de frontiera bihoreni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors II au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui automarfar condus de un cetatean roman. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, plastic de la o societate comerciala…

- Un tanar din Republica Moldova este cercetat de politistii de frontiera din Botosani, dupa ce a incercat sa intre in Romania cu pasaportul unui concetatean, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr o autoutilitara pentru transport legume si fructe, condusa de un cetatean roman, cincisprezece cetateni sirieni. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru infractiunea de trafic…

- Politistii de frontiera din Varșand, Nadlac și Nadlac II, judetul Arad, au depistat 72 de cetateni straini, provenind din diferite state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest efectueaza cercetari pe numele unui conațional asupra caruia s-a depistat o carte de identitate romaneasca contrafacuta. Incidentul a fost inregistrat la sfirșitul saptaminii trecute in punctul de trecere a frontierei Leușeni. La controlul…