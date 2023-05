Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare rus Suhoi Su-35 a interceptat vineri o aeronava poloneza aflata in misiune pentru Frontex deasupra Marii Negre, ceea ce a provocat „o pierdere a controlului” temporara a aparatului de catre piloti, potrivit unui comunicat publicat duminica la Varsovia, transmite AFP.Sambata, Ministerul…

