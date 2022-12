Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la punctul vamal Moravita au oprit noaptea trecuta un autoturism inmatriculat in Austria, in care se afla o minora cetatean roman. Niciun adult din masina nu era insotitor legal si nu avea dreptul legal de a o scoate pe fetita din tara. Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au depistat un barbat, cetațean roman, care a incercat sa iasa din țara ascuns intr-un autoturism. „In data de 9 decembrie 2022, in jurul orei 10:00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, s-a prezentat pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au descoperit un autoturism in valoare de 82.500 lei, cautat de autoritatile din Italia. In data de 18.11.2022, in jurul orei 13.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care a incercat sa iasa din tara cu un autoturism marca BMW X6, estimat la valoarea de aproximativ 150.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit un autoturism marca Volkswagen T-Roc, in valoare de 25.000 de euro, cautat de autoritatile din Belgia. Mașina era condusa de un cetațean roman in varsta de 20 de ani.

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat un cetatean roman pe numele caruia era emis, de catre autoritatile din Germania, un mandat european de arestare. Joi, 06 octombrie a.c., in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de ieșire din tara…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat un cetatean roman pe numele caruia era emis, de catre autoritatile din Austria, un mandat european de arestare. Aseara, in jurul orei 19.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de ieșire din tara un cetatean roman,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr o autoutilitara pentru transport legume si fructe, condusa de un cetatean roman, cincisprezece cetateni sirieni. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru infractiunea de trafic…