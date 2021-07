Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera de la Giurgiu și comisari din cadrul Garzii de Mediu Giurgiu au blocat, marți, intrarea in Romania TIR incarcat cu 16 tone tone de deseuri din aluminiu. Șoferul care venea din Italia intenționa sa duca incarcatura la o firma din București, se arata in comunicatul transmis de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat trei tineri din Afganistan care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu grupaje metalice. In data de 08.07.2021, in jurul orei 09.40, la Punctul de Trecere…

- Trei barbati din Bangladesh au fost descoperiti de politistii de frontiera in timp ce incercau sa intre in Romania prin PTF Giurgiu, ascunsi intr-un autocamion care transporta parafina din Turcia. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 10:45, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 39 de ani, care conducea un ansamblu rutier.Șoferul transporta, conform documentelor de…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu au depistat trei cetațeni din Eritreea și alți doi din Pakistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, prin evitarea efectuarii controlului de frontiera. Aceștia se aflau ascunși in compartimentele…

- Un tanar sirian in varsta de 28 de ani a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni, la PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, in timp ce incerca sa intre in Romania ascuns intr-un TIR incarcat cu profile PVC din Turcia. "In noaptea de marti spre miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei…