- Doi polițiști de frontiera din Viseu de Sus au fost gasiți in aceasta dimineața, dupa ce forțe impresionante de poliție, jandarmerie, salvamontisti și de la operațiuni speciale au fost mobilizate pentru cautarea lor intreaga noapte.

- Un tanar in varsta de 27 de ani din orasul Viseu de Sus si-a dat foc dupa ce a turnat benzina pe el, a informat, in noaptea de duminica spre luni, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. Potrivit acesteia, politistii din Viseu de Sus au fost sesizati, prin apel telefonic, de o femeie…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, 16.420 pachete cu tigari, care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Marfa in valoare de 192.100 lei a fost confiscata, iar trei satmareni…

- Un autoturism de lux fabricat in 2021 a fost confiscat de vameșii de la Sculeni, atunci cand un moldovean a vrut sa treaca Prutul la volanul mașinii, informeaza site-ul oficial al Poliției de Frontiera . Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Siret in cooperare cu reprezentanți ai Poliției orașului Siret au depistat doi tineri din Maroc care intenționau sa ajunga in Spațiul Schengen. Cei doi cetațeni straini au fost predați autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni – judetul Satu Mare au oprit la ieșirea din țara o tanara din Guineea care a prezentat la controlul de frontiera un document de calatorie belgian autentic care aparținea altei persoane. In cursul noptii trecute, in jurul orei…

- In noaptea de 23/24 martie, ora 01.20, polițiștii, au oprit pentru control pe strada Arinului din Baia Sprie un autoturism, condus de un barbat de 33 ani din Coltau. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – judetul Satu Mare au oprit la ieșirea din țara un satmarean cautat de autoritatile romane pentru infractiuni la regimul circulatiei. Joi, 18 martie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…