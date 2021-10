Polițiștii de frontieră de la Botoșani au împușcat în cap un contrabandist Un tanar prins cu contrabanda cu tigari a fost impuscat in cap de politistii de frontiera din Botosani, dupa ce ar fi vrut sa il loveasca cu masina pe unul dintre agenti. Potrivit Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, tanarul de 28 de ani a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor de frontiera […] The post Polițiștii de frontiera de la Botoșani au impușcat in cap un contrabandist appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

