Poliţiştii de frontieră de la Borş au găsit, într-o autoutilitară aproape 12.000 de pachete de ţigări de contrabandă Politistii de frontiera de la Bors au gasit, intr-un locas special amenajat pe plafonul unei autoutilitare inmatriculate in Germania, aproape 12.000 de pachete de tigari de contrabanda. Intreaga cantitate de tigari a fost confiscata, iar soferul este cercetat, conform news.ro. ”La data de 5 august, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman conducand o autoutilitara inmatriculata in Germania. In baza analizei de risc, s-a efectuat un control amanuntit asupra mijlocului de transport, in urma caruia au fost descoperite, intr-un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

