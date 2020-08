Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani sunt cercetați pentru trafic de migranți și complicitate la trafic de migranți dupa ce ar fi ajutat 14 turci sa treaca ilegal frontiera. Aceștia au fost prinși de polițiștii de frontiera in județul Caraș-Severin, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Timisoara, au depistat, in urma unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, sapte cetateni turci, care au incercat sa intre ilegal in Romania si patru cetateni indieni, posesori ai unor permise de sedere temporara in Romania, care incercau sa treaca…

- Protectia Civila din Grecia a facut publice marti date si statistici privind cazurile de coronavirus importate de la data de 1 iulie, cand tara si-a deschis granitele pentru turisti. Potrivit statisticilor, cele mai multe cazuri provin din Romania. In perioada 1 iulie – 16 august, 2.592.853 de persoane au…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Halmeu, ITPF Sighetu Marmației au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman in varsta de 35 de ani, care era cautat de autoritațile romane pentru savarsirea de infracțiuni la regimul stupefiantelor. In Punctul…

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat sapte cetateni sirieni, calauziti de un cetatean roman, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania. Calauza, șoferul mașinii, a fost oprita cu focuri de arma. Primea 50 de euro pentru fiecare persoana transportata. In 15 august,…

- Calatorie intrerupta la granița Romaniei cu Serbia pentru patru sirieni, membri ai aceleiași familii. Aceștia, printre care și o femeie insarcinata, au fost prinși la scurt timp dupa ce au trecut granița ilegal din țara vecina. Voiau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.

- O familie de sirieni, soții și doi copii, au trecut ilegal granița din Serbia in Romania. Polițiștii de frontiera din Timiș au oferit primul ajutor femeii, care a acuzat stari de rau și dureri in piept, la scurt timp dupa ce a fost depistata, impreuna cu familia sa. Cele doua copile și parinții lor…

- Un numar de opt transfugi plecati din centrul pentru refugiati din Somcuta Mare au fost prinsi in Costeiu, judetul Timis. Impreuna cu alti 38 de migranti din Siria, Egipt si Palestina vroiau sa treaca granita si sa ajunga in Germania. Unii dintre ei ai platit pana la 8 mii de euro calauzelor, cel putin…