Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la PTF Nadlac ll, judetul Arad, in cooperare cu polițiști de la ITPF Timisoara au gasit 11 cetateni din Asia si Africa ascunși pe role metalice transportate intr-un TIR condus de un turc. Migrantii depistati provin din tari precum Bangladesh, Siria, Etiopia și Egipt si au incercat sa treaca…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat in noaptea de luni spre marți, ascunsi intr-o autoutilitara, trei cetateni din Etiopia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferul, cetațean roman, este cercetat sub control judiciar pentru 60…

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat 23 de cetateni din Siria și Iran, ascunși intr-un camion, printre ambalaje. Aceștia incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Azi dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera,…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au prins 11 persoane, din Bangladesh, Pakistan, Nepal si India, cand incercau sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un TIR care transporta role de hartie din Turcia in Germania, potrivit Agerpres.

- Politistii de frontiera de la Varșand au depistat cinci cetateni din Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in compartimentul pentru marfa al unui automarfar.

- Patru cetateni nepalezi au „sarbatorit” o suta de ani de la intrarea Jimboliei in componenta Romaniei incercand sa treaca granita in Serbia, in apropierea oraselului de frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat grupul ieri seara, in jurul orei…

- Autoritatile au expulzat 20 de migranti din cinci tari, care au fost prinsi in tentativa de trecere ilegala a frontierei, ei fiind escortati si urcati in avion de politistii de imigrari din Arad, primind si interdictie de a reveni in Romania timp de cinci ani, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, la sfarșitul saptamanii trecute, 24 de migranți care au incercat sa... The post 24 de migranți ascunși in doua camioane pentru a trecere ilegal in Ungaria, depistați la frontiera Nadlac II appeared first on Special…