Poliţiştii de frontieră au oprit vineri, în Portul Constanţa Sud Agigea, zece containere cu deşeuri din Germania Politistii de frontiera au oprit vineri, in Portul Constanta Sud Agigea, zece containere cu deșeuri din Germania care urmeaza sa fie returnate expeditorului, se arata intr-un comunicat de presa al Garzii de Coasta. Containerele cu deșeuri erau destinate unei societati din judetul Prahova care efetueaza activitati de import. „In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca nu corespund datele declarate si cuprinse in documentele prezentate autoritatii vamale, marfurile constand in deseuri, amestec de metal si hartie, textile, cauciuc, lemn, baterii si bucati de azbest, in cantitate de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

