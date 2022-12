Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, nu au permis iesirea din tara, spre Serbia, a unei fete de 7 ani pentru care adultii care o insoteau nu au putut prezenta documente necesare calatoriei, acest copil nefiind insotit de parinti. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- Peste 300.000 de euro au fost descoperiti in geanta unui cetatean ucrainean de catre autoritatile de frontiera din PTF Halmeu, la intrarea in tara. Banii, pe care barbatul nu i-a declarat, au fost retinuti pana la clarificarea situatiei, anunta, miercuri, Poliția de Frontiera. ”In aceasta dimineata,…

- Politia sarba a retinut peste 600 de migranti ilegali in zona localitatilor Horgos si Subotica, in nordul tarii, la granita cu Ungaria, si desfasoara in continuare cautari dupa ce in cursul noptii au avut loc incidente cu focuri de arma intre migranti, transmit vineri Tanjug si HINA. Migrantii retinuti…

- Politistii de frontiera romani au retinut, joi, doi barbati din Republica Moldova, cautati pentru jefuirea unui cetațean german, de la care au furat bijuterii, un ceas Rolex si sume de bani numerar, in valoare totala de peste 270.000 de euro. Potrivit Poliției de Frontiera, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- A fost alerta pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde polițiștii de frontiera au gasit peste 150 de cartușe intr-un bagaj de cala. Politia de Frontiera a anuntat, miercuri, ca in 31 octombrie, in jurul orei 11.30, in urma controlului de securitate efectuat asupra unui bagaj de cala de catre echipa alcatuita…

- Surpriza de proporții pentru polițiștii de la Serviciului Rutier Maramureș. Au descoperit, pe șoseaua de centura a municipiului Baia Mare, un autobuz care transporta in loc de calatori lemne. „In urma verificarilor efectuate de polițiștii Serviciului de Ordine Publica s-a constatat faptul ca, pentru…

- Pe parcursul saptamanii precedente, 26 septembrie – 2 octombrie, frontiera de stat a fost traversata de 393.155 de calatori și de 94.099 de unitați de transport, informeaza Poliția de Frontiera, transmite Știri.md . De asemenea, in perioada menționata polițiștii de frontiera au notificat 131 de evenimente…

- Pe parcursul saptamanii precedente, 26 septembrie – 2 octombrie, frontiera de stat a fost traversata de 393.155 de calatori și de 94.099 de unitați de transport, informeaza Poliția de Frontiera, transmite Știri.md . De asemenea, in perioada menționata polițiștii de frontiera au notificat 131 de evenimente…