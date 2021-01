Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au descoperit, in ultimele 24 de ore, 22 de migranti din Afganistan, Siria, Liban, Turcia si Irak, care au incercat sa iasa din tara ascunsi in trei camioane, potrivit Agerpres. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II a fost verificat…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, 13 migranti din Afganistan, Siria, Congo si Camerun, care au incercat sa iasa din Romania ascunsi in doua camioane sau traversand pe jos un camp. Intr-un camion condus de un turc in varsta de 37 de ani, verificat in Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, intr un microbuz sosit din Turcia, 184 articole vestimentare si incaltaminte sport, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.In data de 15.12.2020, in jurul orei 17.00,…

- Poliția de frontiera a depistat mii de pastile contrafacute, care ar fi urmat sa fie folosite in tratamentul anti-COVID-19.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 3.400 comprimate ce conțineau in prospect specificația Covid-19.Comprimatele se…

- Polițiștii de frontiera de la Vama Giurgiu au confiscat, miercuri, mii de pastile contrafacute despre care exista suspiciunea ca urmau sa fie folosite in tratamentul anti-COVID-19. Șoferul camionului nu avea autorizațiile necesare pentru un astfel de transport, se arata in comunicatul transmis de Poliția…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patruzeci si unu de cetateni straini ascunsi intr-un automarfar incarcat cu piese pentru utilaje mecanice. Acestia proveneau din Siria, Irak si Palestina si au incercat sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu au descoperit, in mai multe mijloace de transport, acoperita de varza si peleti, cantitatea de 9.000 kg de tutun vrac, in valoare de aproximativ 600.000 lei, informeaza un comunicat transmis duminica de catre Politia…