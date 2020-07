Stiri pe aceeasi tema

- O familie din care faceau parte o tanara minora insarcinata și o fetița de un an a fost gasita de polițiștii de frontiera in Comloșu Mare, județul Timiș. Sirienii voiau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei. Oamenii au intrat ilegal in Romania. Cand i-a vazut pe polițiști, tinerei insarcinate i…

- Calatorie intrerupta la granița Romaniei cu Serbia pentru patru sirieni, membri ai aceleiași familii. Aceștia, printre care și o femeie insarcinata, au fost prinși la scurt timp dupa ce au trecut granița ilegal din țara vecina. Voiau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost prins de politistii de frontiera din Borș, in timp ce incerca sa iși scoata nepotul - un copil de 9 ani - din țara cu pasaportul altui copil.La P.T.F Borș s-a prezentat, marți seara, la iesirea din tara, un barbat in varsta de 53 de ani, pasager intr-un…

- In cursul zilei de joi, 23 iulie, in cadrul unei intrevederi de frontiera dintre autoritațile romane și cele din Ucraina, polițiștii de frontiera maramureșeni au predat colegilor ucraineni, conform acordului de readmisie, patru cetațeni din Afganistan care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania.…

- O familie de sirieni, soții și doi copii, au trecut ilegal granița din Serbia in Romania. Polițiștii de frontiera din Timiș au oferit primul ajutor femeii, care a acuzat stari de rau și dureri in piept, la scurt timp dupa ce a fost depistata, impreuna cu familia sa. Cele doua copile și parinții lor…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 21 de cetateni din Egipt, Siria si Palestina care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, informeaza IGPF. "In data de 27 iunie a.c., la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Berveni - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei s-a…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 21 de cetateni din Egipt, Siria si Palestina care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, informeaza IGPF."In data de 27 iunie a.c., la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Berveni - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei s-a declansat…