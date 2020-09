Polițiștii de frontiera nu au permis, in ultimele 24 de ore, intrarea in Romania a 250 de cetațeni straini, fiindca nu indeplineau condițiile prevazute de lege. De asemenea, nu s-a permis ieșirea din țara a 10 cetațeni romani din diferite motive legale. Conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, aproximativ 77.900 de persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 36.600 de mijloace de transport, au efectuat formalitațile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii țari in ultimele 24 de ore.Pe sensul de intrare au fost aproximativ 37.900 de persoane…