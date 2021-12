Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Sannicolau Mare, județul Timiș, au depistat miercuri 32 cetateni din India care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. Aceștia au fost prinși in timp ce...

- Politistii de frontiera din Cruceni au desfasurat o actiune specifica pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale.Astfel, in jurul orei 15.00, au observat, pe marginea drumului care face legatura intre localitațile Iohanisfeld și Otelec, un autoturism care stationa si in care se urcau mai multi…

- VEST – S-a intamplat in județul Timiș, pe marginea drumului care face legatura intre localitațile Iohanisfeld și Otelec, unde polițiștii de frontiera au observat un autoturism condus de un carașean, care stationa si in care se urcau mai multi straini! Mai precis, erau 19 barbati, patru dintre aceștia…

- Un sofer de microbuz care transporta pasageri din Ungaria in Bacau a trecut frontiera, la Nadlac, pe contrasens, pentru a incerca sa evite triajul epidemiologic si riscul ca ocupantii vehiculului sa fie pusi in carantina.Incidentul a avut loc la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera și lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, ascunse in plafonul unui microbuz condus de un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana, 7.000 de capsule antivirale Arbivir, de proveniența ucraineana, arata un comunicat al Poliției de…

- Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera In cursul weekend-ului, polițiștii de frontiera…

- Polițiștii și procurorii fac percheziții, marți dimineața, la mai multe locații din Timișoara și Ciacova, unde au gasit ascunși migranții afgani care incercau sa ajunga in Vestul Europei. Ajungeau sa plateasca pana la 2.000 de euro fiecare membrilor unei rețele de trafic de migranți. 27 de persoane…

- Transport de migranți interceptat de polițiștii de frontiera, in weekend, in drum spre Timișoara. Oamenii legii au oprit in trafic un roman care transporta cinci migranți in schimbul sumei de 250 euro. Cei cinci trecusera ilegal frontiera.