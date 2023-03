Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au marcat inceputul primaverii, respectiv ziua de 1 Martie, cu o altfel de acțiune adresata tuturor doamnelor și domnișoarelor. Astfel, șoferițele au fost oprite in trafic, insa nu pentru un control de rutina, ci pentru a li se ura o ”Primavara…

- De 1 martie, polițiștii rutieri dambovițeni au ”sancționat” doamnele și domnișoarele cu flori, ca in fiecare an, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au marcat inceputul primaverii, respectiv ziua de 1 Martie, cu o altfel de acțiune adresata tuturor doamnelor și domnișoarelor. Astfel, șoferițele…

- Șoferi sub influența drogurilor, depistați in trafic de polițiștii dambovițeni, la data de 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au surprins un barbat, de 23 de ani, in timp ce ar fi condus un autoturism, pe raza municipiului Targoviște, deși s-ar fi aflat sub influența unor substanțe…

- PRAPAD, toți șoferii verificați de polițiștii dambovițeni, și astazi, 4 februarie, sunt ample controale, polițiștii dambovițeni au reținut 13 permise de conducere pentru viteza excesiva și au intocmit mai multe dosare penale la regimul rutier. La data de 3 februarie, in intervalul orar 09:00-17:00,…

- Jandarmii, polițiștii și pompierii dambovițeni sunt la datorie, in minivacanța din perioada 21 – 24 ianuarie 2023, prilejuita de celebrarea Zilei Unirii Principatelor Romane, forțele de intervenție vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat normal de ordine si siguranta publica pe raza judetului…

- Hoții care faceau prapad in Dambovița, Argeș și Prahova, au fost prinși de polițiștii dambovițeni in noaptea de 18 spre 19 ianuarie a.c.. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița și ai Direcției Operațiuni Speciale au depistat in trafic trei barbați, cu varste cuprinse intre…

- In ultimele ore, șase șoferi au fost prinși beți la volan de polițiștii dambovițeni, oamenii legii au oprit in trafic, pentru control, pe strada Nicolae Balcescu, un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, din Aninoasa. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul…

- PERCHEZIȚII, peste 25 de kilograme de articole pirotehnice, indisponibilizate de polițiștii dambovițeni, in aceasta dimineața, 22 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au descins la domiciliul…