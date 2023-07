Polițiștii dâmbovițeni sunt permanent la datorie, în sprijinul cetățenilor Peste 190 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, alaturi de efective de la celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au continuat activitațile pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica și prevenirea victimizarii persoanelor prin implicarea in evenimente rutiere. Astfel, pe parcursul zilei de ieri, polițiștii dambovițeni au intervenit in sprijinul [...] Articolul Polițiștii dambovițeni sunt permanent la datorie, in sprijinul cetațenilor a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

