Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea gradului de siguranța pe drumurile publice. In atenția polițiștilor s-au aflat, in special, conducatorii auto care se urca la volan, deși au consumat bauturi alcoolice sau alte substanțe interzise. In cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat peste [...] Articolul Polițiștii dambovițeni au efectuat peste 160 de testari pentru depistarea consumului de alcool sau droguri, in doar trei ore a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - .