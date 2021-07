Polițiștii craioveni au identificat cetățeni care au aruncat pe stradă pungile cu gunoi, după facturile din acestea Mai mulți craioveni care și-au aruncat gunoiul in spațiile publice, au fost amendați de Poliția Locala, care i-a identificat dupa bonurile și facturile gasite in pungile cu resturi menajere. ”Aruncarea gunoiului la intamplare, pe domeniul public – duce la suportarea consecințelor. Mai multe persoane de pe raza municipiului Craiova, ce au aruncat gunoi pe domeniul […] The post Polițiștii craioveni au identificat cetațeni care au aruncat pe strada pungile cu gunoi, dupa facturile din acestea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

