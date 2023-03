Polițiștii clujeni vin cu recomandări pentru protejarea autovehiculelor de hoți Ieri, 2 martie, polițiștii clujeni au desfașurat activitați pentru informarea comunitații asupra masurilor de prevenire a infracțiunilor de furt din autovehicule. Polițiștii au acționat in municipiul Cluj-Napoca, fiind transmise informații și recomandari privind siguranța autovehiculelor, dar și a bunurilor lasate in interior, la vedere, pentru scurt timp sau chiar peste zi/noapte. Aceste obiceiuri favorizeaza comiterea [...] Articolul Polițiștii clujeni vin cu recomandari pentru protejarea autovehiculelor de hoți apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

