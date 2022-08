Polițiștii clujeni au vânat șoferii băuți sau drogați, în a doua seară de Untold! 13 drogați prinși la volan! Circa 1200 de testari, pentru alcool și droguri, au fost efectuate de polițiștii clujeni, in cursul nopții trecute, in cadrul unei ample acțiuni desfașurate pe linia prevenirii și combaterii consumului de bauturi alcoolice și substanțe psihoactive, la volan. In urma acestor controale, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, dintre care 3 pentru conducerea sub influența [...] Articolul Polițiștii clujeni au vanat șoferii bauți sau drogați, in a doua seara de Untold! 13 drogați prinși la volan! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

