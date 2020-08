Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in cadrul unor activitatile pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor ilegale asociate din taierea arborilor, circulatia, depozitarea, prelucrarea primara si comercializarea materialelor lemnoase, a fost depistat un transport de lemne cu avize in neregula. „In urma unui…

- Luni, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, pe D.J. 171, in localitatea Suciu de Sus, se transporta material lemnos fara provenienta legala. Politistii au identificat o autoutilitara pe DJ. 171, la volanul careia a fost identificat un…

- Polițiștii clujeni au desfașirat, marți dimineața, o serie de controale in trafic pe raza comunei Florești.”La data de 14 iulie a.c., in intervalul orar 10.00-12.00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au desfașurat o acțiune pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza…

- Ieri, 8 iulie 2020, in jurul orei 23.50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau pe DN 75, pe raza localitații Mihoești, au oprit, pentru control, un camion, condus de un barbat de 50 de ani, din comuna Roșia Montana, care transporta 31 de metri cubi de material lemnos. In urma…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate.”La data de 2 iulie, a.c, in jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Floresti, au depistat un conducator auto, in varsta de…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat care s-a urcat la volanul unui autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 17 iunie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au retinut un barbat de 35 de ani, din comuna Apahida, cercetat…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de joi, o serie de controale de amploare in trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 11 iunie a.c., polițiștii Biroului Rutier Cluj, in colaborare cu polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca și ai Secției 6 Poliție Rurala Florești,…

- Zilele trecute, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova, impreuna cu colegi din cadrul Biroului Rutier Ploiești, al Biroului Rutier Campina și al Secției de Poliție Rurala Florești, au desfașurat mai multe filtre rutiere pe raza județului, in scopul asigurarii unui climat de siguranța rutiera,…