Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 martie anul curent, în intervalul orar 00.30 - 02.00, a fost organizata o actiune punctuala la care au participat polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 4 Poliție, Formațiunea de Siguranța Publica și Patrulare, polițiști din cadrul Biroului Rutier,…

- Viteza ucide. Polițiștii clujeni au aplicat zeci de amenzi șoferilor vitezomani. În perioada 1 ianuarie – 1 martie, viteza a ocupat un loc important în ierarhia pincipalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave produse la nivelul judetului Cluj. În…

- Politistii din Aiud au organizat o actiune cu efective marite, in municipiul Aiud si pe raza de competenta a Sectiei 3 de Politie Rurala Aiud. Au fost aplicate peste 200 de amenzi, au fost reținute 3 permise de conducere și retrase doua certificate de inmatriculare. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Sambata seara, la scurt timp dupa ce s-a dat startul distractiei, politistii si-au facut simtata prezenta in zona mai multor localuri publice din Baia Mare. Actiunea a avut un caracter preventiv, politistii au vrut in special sa previna comiterea faptelor savarsite cu violenta si sa se asigure ca pe…

- Politistii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au retinut un barbat de 22 de ani, din Merișani, banuit de savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul fara drept și sub influența alcoolului. In cursul nopții de 20 februarie, polițiștii Secției 3 Poliție Pitești au efectuat semnalul regulamentar…

- Peste 100 de șoferi au fost amendați de Poliția Rutiera Alba, in urma unei acțiuni organizate pe DN 1 intre Alba Iulia și Sebeș. Polițiștii au oprit in trafic peste 300 de mașini și au dat sancțiuni in valoare totala de 30.000 de lei. Acțiunea a fost organizata miercuri, de Serviciul Rutier din cadrul…

- Politistii buzoieni sunt angrenati, in perioada 10-16 februarie a.c., intr-o actiune de prevenire a accidentelor de circulatie in care pot fi implicate autovehiculele destinate transportului rutier public de persoane si marfuri, precum si de verificare a legalitatii derularii unor astfel de transporturi.

- Pe foaia de hartie smulsa dintr-un caiet scria "Ajutor, ea nu este mama mea!! Ajutor!". Doi politisti si o unitate de politie au raspuns acestei situatii care parea de risc maxim, numai ca, dupa ce au vorbit cu soferul masinii, au aflat cu stupoare ca fusesera victimele unei glume. Mama adolescentei…