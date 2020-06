Polițiștii cer arestarea pentru 30 de zile a doi bistrițeni. CE au făcut: Doi bistrițeni vor ajunge azi in fața instanței. Polițiștii i-au reținut, iar azi vor cere magistraților sa-i aresteze preventiv pentru 30 de zile. CE capete de acuzare le sunt aduse: Polițiștii bistrițeni au reținut ieri doi barbați. Unul de 55 de ani și unul de 30 de anii. Ambii vor ajunge azi in fața magistraților. Oamenii legii cer ca aceștia sa fie fie arestați preventiv pentru 30 de zile. CE AU FACUT Barbatul de 55 de ani – autor al mai multor furturi ”In perioada aprilie – mai 2020, barbatul din Rodna ar fi patruns in incinta a doua locuințe din Rodna, de unde ar fi sustras bunuri (unelte… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

