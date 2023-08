Polițiștii cer ajutorul populației pentru a-l găsi pe bărbatul care a fugit de agenți și s-a făcut nevăzut IPJ Timiș a facut publica fotografia barbatului care a disparut dupa o urmarire cu focuri de arma pe strazile din Timișoara. Miercuri, polițiștii au fost nevoiți sa traga cu arma dupa ce au oprit in trafic un șofer care s-a dovedit a fi urmarit pentru arestare. Acesta a reușit insa sa fuga și a abandonat mașina […] Articolul Polițiștii cer ajutorul populației pentru a-l gasi pe barbatul care a fugit de agenți și s-a facut nevazut a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

