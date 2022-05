Polițiștii caută un bătrân de 82 de ani Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata de catre soția unui barbat, in varsta de 82 ani. Cu privire la faptul ca, in timp ce se aflau intr-o piața agroalimentara situata in municipiul Brașov, soțul sau a plecat intr-o direcție necunoscuta. Și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,70 m, greutate 75-80 kg, constituție normala, fața ovala, ten deschis, ochi caprui, par alb cu calviție. La momentul plecarii barbatul purta trening de culoare bleumarin. Șapca cu cozoroc, de culoare neagra și era incalțat cu pantofi de piele, de culoare neagra. Acesta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

