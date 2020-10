Polițiștii caută un bărbat care ar fi agresat sexual o tânără într-o scară de bloc Polițiștii din București cauta un barbat care ar fi agresat sexual o tanara de 20 de ani in scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit unui comunicat al DGCMB, agresiunea ar fi avut loc in luna iulie, transmite Hotnews . Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc la sfarșitul lunii iulie. Acum, polițiștii cer ajutor pentru identificarea suspectului. „Politistii Secției 21 au fost sesizati cu privire la faptul ca o tanara, la data de 22 iulie 2020, in jurul orei 14.00, in timp ce se afla in scara blocului de domiciliu, din sectorul 6, a fost agresata de un barbat necunoscut, care a venit din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

