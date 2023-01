Polițiștii caută o refugiată din Ucraina dispărută de la centrul CATTIA! Polițiștii Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigatii Criminale au fost sesizați cu privire la faptul ca MALETS ANTONINA, in varsta de 32, cetațean ucrainian, cazata in Centrul pentru Primire Refugiați C.A.T.T.I.A., a plecat voluntar din centru in data de 12.01.2023, in jurul orei 22.00, dar nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60 m, greutate 50 kg, constituție astenica, fata ovala, ochi caprui, par vopsit in nuanța portocaliu, tunsa pana la nivelul umerilor. Nu sunt disponibile informații legate de obiectele vestimentare pe care le purta la momentul plecarii. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

