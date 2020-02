Stiri pe aceeasi tema

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, din la data de 8 februarie, Moisin Mihaela Claudia, în vârsta de 41 de ani, din comuna Florești, județul Cluj a plecat de la domiciliu și nu a mai putut fi contactata. Semnalmentele persoanei disparute: Înalțime aproximativ…

- Politistii ilfoveni cauta doua minore de 13 ani, care au plecat miercuri dimineata, in jurul orei 7,30, din comuna Clinceni si nu s-au mai intors la domiciliile lor. "Din primele verificari a rezultat ca una dintre minore a plecat in dimineata zilei de 5 februarie spre Liceul cu program…

- Politistii din Ilfov cauta doua minore in varsta de 13 ani, care au plecat miercuri dimineata, din comuna Clinceni si nu s-au mai intors la domiciliile lor, potrivit news.ro.”Din primele verificari, a rezultat ca una dintre minore a plecat in dimineata zilei de 05 februarie spre Liceul cu…

- O minora in varsta de 15 ani, comuna Florești, județul Cluj, a plecat de la locuința sa, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Din informatiile pe care le-a furnizat familiei, aceasta s-ar fi aflat in comuna Unirea, județul Alba. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat…

- O minora in varsta de 12 ani din comuna Camarașu a plecat de acasa și nu s-a mai intors la domiciliu. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca luni, 3 februarie, in jurul orei 8 dimineața, minora Gecan Alesia-Maria, in varsta de 12 de ani, din sat Simboleni, comuna Camarașu, județul Cluj, a …

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, sambata, in jurul orei 9:00, Farcas Iasmina-Cristina, in varsta de 12 de ani, din comuna Sinpaul, judetul Cluj, a plecat de acasa si nu s-a mai intors la locuinta. Politistii din Cluj cauta o fata de 12 ani din comuna Sinpaul care a plecat de acasa [...]

- Politistii din Cluj cauta o fata de 12 ani din comuna Sinpaul care a plecat de acasa inca de dimineata si nu a mai revenit, potrivit news.ro.Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, sambata, in jurul orei 09:00, Farcas Iasmina-Cristina, in varsta de 12 de ani, din comuna Sinpaul, judetul…

- Polițiștii din Alba cauta o femeie care a plecat de la locuința sa din Aiud și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 27 decembrie 2019, la ora 16.10, Poliția Municipiului…