Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 45 de ani este cautata atat de familie cat și de polițiști. Ieri, in jurul orei 17.30, agenți din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre fratele acesteia ca Maria Moisa este de negasit de doua saptamani. Maria Moisa a plecat atunci impreuna cu alte doua persoane,…

- Raita Erzsebet, o femeie de 29 de ani din Satu Mare este cautata de Poliție, dupa ce a disparut de acasa. Semnalmente: inalțime 1,75 metri, greutate aproximativa 65 kg, ochi verzi, par negru. La momentul dispariției aceasta era imbracata cu pantaloni blue jeans de culoare albastra, tricou negru cu inscripția…

- Polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca Mihaela Irina Ungureanu, o botoșaneanca in varsta de 35 de ani, din satul Tocileni, comuna Stauceni, a parasit domiciliul in seara zilei de 9 iulie, iar pana in prezent nu a revenit și nici nu și-a contactat familia.

- Polițiștii efectueaza cercetari și cautari in vederea identificarii lui David Aneta de 85 de ani din comuna Udesti, sat Rusi Manastioara, informeaza purtatorul de cuvant al IPJ, Ionuț Epureanu. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliu in data de 21 iunie in jurul orei 16.00 si nu s-a mai intors. A…

- Un barbat în vârsta de 96 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa la data de 10 iunie, însa nu s-a mai întors. „Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit…

- O femeie, de 48 de ani, este cautata de polițiștii gorjeni, dupa ce a disparut de la domiciliul din comuna Danciulești, unde statea cu soțul. Localnica a plecat voluntar de la domiciliu cu un autobuz ce efectueaza curse de transport in comun pe itinerariul Danciulesti – Craiova și nu a mai revenit pana…

- Un copil de 11 ani a plecat vineri din casa bunicii sale din Slanic și nu a mai revenit. Femeia a anunțat autoritațile, iar acestea au declanșat o acțiune de cautare. Incidentul s-a produs vineri, in orașul...

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin s-au mobilizat de urgența și efectueaza la aceasta ora, cautari in vederea depistarii cat mai rapide, a 2 frați de 3 și 5 ani, care au disparut de la domiciliul din satul Globurau, comuna Mehadia. The post Cautari disperate in vestul țarii:…