Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii bucuresteni au aplicat 6.000 de lei amenda si au intocmit actele necesare continuarii cercetarilor pentru infractiunea de "efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice" politistilor care au protestat, joi, in Piata Victoriei din Capitala si in zona Ministerului Afacerilor Interne.…

- In jur de 400 de sindicatisti din politie au protestat, joi, de Ziua Politiei, in fata Ministerului de Interne, cerand demisia ministrului, nemultumiti de o serie de masuri, printre care si faptul ca le-au fost inghetate salariile de care guvern, la nivelul celor din decembrie 2019. Politistii s-au…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene cre a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Jandarmeria Bucuresti a transmis, joi, precizari, cu privire la protestele organizate in Piata Victoriei si la Ministerul de Interne de catre sindicalisti din cdrul MAI: "Pentru adunarea publica din Piata Victoriei, ca urmare a incalcarii cadrului legal in vigoare, prin nerespectarea numarului maxim…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- In jur de 400 de sindicatisti din politie protesteaza, joi, de Ziua Politiei, in fata Ministerului de Interne, cerand demisia ministrului, nemultumiti de o serie de masuri, printre care si faptul ca le-au fost inghetate salariile de care guvern, la nivelul celor din decembrie 2019. Politistii scandeaza…

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…

- O femeie de 90 de ani din Tulcea s-a ales cu dosar penal, dupa ce o vecina de-a ei a sunat la 112 și s-a plans ca femeia i-a spart ușa și a luat-o la bataie cu pumnii și picioarele. “In data de 07 februarie, in jurul orei 10:30, jandarmii tulceni au fost solicitati, prin […] The post Se intampla in…