Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 02 iunie, la ora 19.19, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 de catre un barbat de 38 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca un barbat i-a spart geamul autoturismului și lovește autoturismele aflate in trafic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat persoana…

- Un copil de 3 ani din Lafayette, Indiana, a impușcat, din greșeala, doua persoane. Una este mama lui, iar cealalta un barbat cautat pentru crima, potrivit mediafax.Un purtator de cuvant al Departamentului de Poliție din Lafayette a declarat pentru WTHR ca poliția a fost sesizata duminica de catre…

- Un echipaj de Poliție din Gaești au oprit, marți, la orele amiezii, pe DN 7, pe raza localitații Crangurile, o autoutilitara, pentru un control in trafic. Oamenii legii au ramas surprinși de ce au putut descoperi in mașina condusa de un argeșean, in varsta de 38 de ani. Polițiștii nu au stat prea mult…

- Sindicatul Europol publica, luni, imagini cu o autospeciala de politie distrusa cu ciocanul de un barbat.”In ultimii 20 de ani, tot ce inseamna protectie juridica a politistului si autoritate a politiei au fost terfelite si distruse sistematic, pana la nivelul pe care il vedeti in aceste imagini.Un…

- Accident cu mașina de Poliție, luni dimineața, pe o strada din Cluj-Napoca. Totul s-a intamplat din cauza unui șofer care a schimbat banda de mers fara sa se asigure. Ca sa evite impactul, autospeciala de poliție a tras stanga de volan și a intrat pe contrasens, unde a acroșat o alta mașina. In total,…

- Patru persoane care ar fi urmarit cu masina o fata si un baiat, dupa ce au coborat dintr-un mijloc de transport in comun din Bucuresti, sunt cercetate. Politistii au facut, marti, perchezitii la locuintele suspectilor.”La data de 11 aprilie 2023 politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa un accident rutier intre o mașina și un microbuz de transport persoane, pe DN 1R, in localitatea Beliș, din județul Cluj.Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Beliș. „Apelul…

- Șoferul care a s-a proiectat in parapetul de pe aleea Grigore Vieru este cautat de Poliție. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 3:00. Dupa impactul de coșmar, conducatorul auto și-a abandonat automobilul și a fugit de la locul accidentului.