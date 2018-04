Polițiștii buzoieni, la datorie, de Sărbători Peste 180 de politisti vor fi zilnic in strada, suplimentar fata de dispozitivul curent și vor avea ca prioritate prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor și libertaților cetațenilor, precum și salvarea de vieți. Astfel, in perioada 6 – 9 aprilie, zilnic, peste 180 de polițiști de la ordine publica, rutiera, investigatii criminale, economic, arme, transporturi și de la alte structuri se vor afla in strada și in proximitatea lacasurilor de cult sau a locurilor unde au loc manifestari publice circumscrise acestor sarbatori. Zilnic, peste 90 de patrule de siguranta publica, pedestre… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

