Politistii buzoieni "au pescuit" o societate comerciala din Ramnicu Sarat ce vindea peste ilegal

- Un tanar a fost prins cu 32 de kilograme de sturioni asupra sa la Tulcea, in condițiile in care capturare acestui pește ste interzisa in Romania incepand din anul 2006. Politistii de frontiera tulceni au identificat un tanar care transporta circa 32 de kilograme de peste din familia sturioni, specii…

- Politistii din Bihor, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 16 perchezitii domiciliare, la persoane banuite ca ar fi sustras posete de lux in valoare de peste 160.000 de euro. Cinci persoane au fost retinute, ulterior patru dintre acestea fiind arestate preventiv,…

- Polițiștii au depistat patru persoane in timp ce transportau pește pentru care nu au putut prezenta documente de proveniența. Au fost gasite și ridicate aproape 200 de kilograme de pește, plasa de tip monofilament, o barca pneumatica, vasle din aluminiu și o pompa. Totodata, a fost indisponibilizat…

- Ofiterii specialisti din cadrul Serviciului Rutier si Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii au desfasurat activitati cu caracter preventiv – educativ, beneficiarii fiind cei peste 130 de elevi din cadrul Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” Sageata. In cadrul activitatilor au fost dezbatute…

- Politistii din Orșova au retinut 4 tineri cu varste cuperinse intre 17-26 de ani, banuiti de furtul mai multor bunuri dintr-o societate comerciala situata pe raza comunei Eșelnița. Cei in cauza au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare ...

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Valea Ramnicului, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat pe raza aceleeasi localitati un ramnicean in varsta de 39 de ani, in timp ce desfasura activitati de comercializare a unor produse accizabile, fara a detine documente legale…

- Ieri, 13 februarie 2018, orele 14.00, politistii Serviciului de Ordine Publica si Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu un specialist din cadrul Garzii Forestiere Județene Alba, au efectuat un control la o societate comerciala din localitatea Bistra, reprezentata de P.H. de…