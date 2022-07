Polițiștii, buni de plată. Li se impută sancțiunile date în pandemie De ceea ce le era frica nu au scapat. Polițiștii s-au trezit acum ca sunt obligați sa plateasca din propriile buzunare pentru amenzile aplicate in pandemie, pentru ca instanțele stabilesc, pe banda rulanta, ca au fost ilegale. Precedentul a fost creat de IPJ Bistrița Nasaud, care i-a imputat unei polițiste cheltuielile de judecata de la […] The post Polițiștii, buni de plata. Li se imputa sancțiunile date in pandemie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

