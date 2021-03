Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bucuresteni fac cercetari in cazul geamului unei masini si al unui imobil, sparte de impușcaturi cu bile metalice, in zona Sectorului 1 al Capitalei. La fața locului a ajuns și Brigada Antiterorista, care verifica fiecare scara de bloc din zona, potrivit Digi24 și G4media . „Prin apel 112,…

- Zeci de oameni s-au strans in casa lui Emi Pian, fostul lider al clanului Duduienilor, in ziua in care acesta ar fi implinit 40 de ani, pe 1 martie. Ucis in august anul trecut, interlopul a fost comemorat cu maneliști, lacrimi și amenzi date de polițiști, care au vazut transmisii live pe Facebook și…

- Sectia 18 Politie efectueaza cercetari, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, cu privire la situatia inregistrata in seara de 21 februarie la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta". "Cu privire la situatia inregistrata in seara de 21 februarie la Institutul…

- Polițiștii bucureșteni au aplicat sambata seara mai multe amenzi la Clubul Nuba din Capitala pentru nerespectarea distanțarii fizice. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! ”In continuarea activitaților privind masurile de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția…

- Polițiștii din București au descins, sambata seara, la un cunoscut club din Capitala, acolo unde mai mulți tineri petreceau fara a respecta masurile antiepidemice. "In continuarea activitaților privind masurile de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția Generala de…

- Politistii au intrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane. Organizatorul s-a ales cu un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Potrivit Mediafax , initial, politistii au fost sesizati ca o persoana ar fi sechestrata. „In dimineata de 27.12 In jurul…

- Politistii din Capitala au anuntat, duminica, aplicarea unor amenzi dupa o petrecere organizata in plina pandemie. Agentii s-au autosesizat dupa ce participantii la evenimentul privat s-au filmat si au postat clipul pe Facebook. Printre petrecareti se numara si Floarea Dragomir, cunoscuta drept Floricica…

- Alerta, in aceasta dimineața, in Capitala. O persoana a fost sechestrata, iar poliția a fost alertata prin 112 și a descins la fața locului. In dimineața de 27.12 In jurul orei 04.00, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 10 Poliție a fost sesizata cu privire…