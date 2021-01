Stiri pe aceeasi tema

- Alte 440 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sunt de import (SUA-3, Federația Rusa-2, Cipru-1, Franța-1, Italia-1, Marea Britanie-1, Ucraina-1). Bilanțul cazurilor in țara noastra a ajuns la 145 258.

- Mii de camioane au traversat Canalul Manecii dupa intensificarea testarii anti-Covid. Peste 4.500 de camioane dintre cele blocate de mai multe zile in portul Dover din Anglia au traversat vineri Canalul Manecii dupa ce au fost trimisi militari suplimentari pentru a accelera testarea pentru coronavirus,…

- Șoferi furioși de camion s-au incaierat cu poliția in portul britanic Dover, in contextul in care aceștia au stat in cozi uriașe la granița cu Franța, la trecerea din Canalul Manecii, așteptand sa poata ajunge pe continent, relateaza The Independent și CNN.

- Francezii si restul cetatenilor UE vor putea intra din nou in Franta din Marea Britanie, de la miezul noptii de marti, daca vor avea un test negativ pentru Covid-19 efectuat cu mai putin de 72 de ore in urma, a anuntat biroul premierului de la Paris. Franta si mai multe alte tari si-au inchis luni granitele…

- Aproximativ 1.500 de camioane sunt blocate in comitatul britanic Kent de 48 de ore, formand o coada uriașa, dupa ce Franța a interzis orice intrare dinspre Marea Britanie din cauza noii tulpini de coronavirus descoperita in UK, conform The Guardian. Printre șoferii de TIR-uri care așteapta la granițe…

- Potrivit cotidianului londonez Barking and Dagenham Post, polițiști și ofițeri de imigrație impreuna cu reprezentanți ai consiliului local au descins la o casa inchiriata pe numele unor romani, in urma unor plangeri cu privire la numarul mare al persoanelor care locuiesc acolo. In cele trei…

- Polițiștii prahoveni deruleaza, joi dimineața, 17 percheziții, intr-un dosar instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiești, in colaborare cu autoritațile judiciare din Franța. Ancheta vizeaza persoane banuite de tainuire. Este vorba despre…

- Un barbat din Cluj a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia, pentru inșelaciune. Ar fi abordat trei persoane din Alba Iulia și le-ar fi cerut sa ii schimbe diverse sume de bani, in bancnote mai mari, insa le-ar fi restituit sume mai mici, potrivit IPJ Alba. Polițiștii de investigații criminale din…