Stiri pe aceeasi tema

- Indigeni din Brazilia si politisti s-au infruntat marti cu sageti si gaze lacrimogene in altercatii in apropierea Parlamentului din Brasilia, care au facut mai multi raniti, noteaza AFP.

- Indigeni si politisti din Brazilia s-au infruntat, marti, cu sageti si gaze lacrimogene in altercatii in apropierea Parlamentului din Brasilia. Mai multe persoane au fost ranite, noteaza AFP.

- Violente ciocniri intre indigenii brazilieni și forțele de poliție au avut loc marți, 22 iunie, in fața parlamentului din Brasilia, primii tragand cu sageți asupra forțelor de ordine care au ripostat cu gaze lacrimogene. Serviciul de presa al Camerei Deputaților a indicat ca cel puțin 500 de manifestanți…

- Indigeni din Brazilia si politisti s-au infruntat marti cu sageti si gaze lacrimogene in altercatii in apropierea Parlamentului din Brasilia, care au facut mai multi raniti, noteaza AFP. Serviciul de presa al Camerei Deputatilor a indicat ca aproximativ 500 de manifestanti au "incercat sa invadeze"…

- Indigeni din Brazilia si politisti s-au infruntat marti cu sageti si gaze lacrimogene in altercatii in apropierea Parlamentului din Brasilia, care au facut mai multi raniti, noteaza AFP preluat de agerpres. Serviciul de presa al Camerei Deputatilor a indicat ca aproximativ 500 de manifestanti au…

- Zeci de mii de brazilieni au protestat in cel putin 16 orase din toata tara impotriva presedintelui Jair Bolsonaro si a modului cum acesta a gestionat pandemia COVID-19 (foto: ndtv.com). Popularitatea lui Jair Bolsonaro a scazut drastic in timpul crizei COVID-19, care a ucis peste 460.000 de brazilieni.…

- In peste 200 de orase din Brazilie au iesit in strada zeci de mii de brazilieni, pentru a cere punerea sub acuzare a președintelui Jair Bolsonaro, dupa gestionarea catastrofala a pandemiei de coronavirus, care a provocat decesul a jumatate de milion de brazilieni, transmite The Guardian . Sunt cele…

- Mai sunt cateva luni pana la momentul la care liberalii iși vor alege noua conducere, insa cursa pentru fotoliul de președinte PNL se anunța de pe acum una interesanta. Nici bine nu s-a aflat – chiar din direcția lui Ludovic Orban – ca data propusa pentru Congresul PNL este 25 septembrie, ca un deputat…