- La data de 20 septembrie 2020, in jurul orei 04.00, polițiștii rutieri din Blaj au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, pe strada Timotei Cipariu din municipiu, a avut loc un accident rutier din care au rezultat doar pagube materiale.Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un…

- Politistii din Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un barbat de 47 de ani. Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Articolul Barbat reținut. Beat la volan și fara a deține permis de conducere…

- Polițiștii din Campeni l-au reținut pe un tanar care, in timp ce se deplasa cu un autoturism, a acroșat doi bicicliști, dupa care și-a continuat deplasarea. Acesta se afla sub influența alcoolului. La data 02 septembrie 2020, polițiștii din Campeni au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața…

- La data de 16 iulie 2020, in jurul orei 21,00, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Ocna Mureș, in timp ce acționau pe raza comunei Noșlac, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al carui șofer și-a continuat drumul, ignorand semnalul polițiștilor. Polițiștii au pornit in urmarirea…

- La data de 16 iulie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 49 de ani, din Blaj, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare. In sarcina acestuia…

- La data de 07 iulie 2020, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 19 ani, din comuna Moșna, județul Sibiu, care este cercetat pentru furt in scop de folosința, conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. In sarcina acestuia…