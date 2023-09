Polițiştii bat la uşa Guvernului: „Ne sfidează!” Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza, joi, incepand cu ora 11:00, in fata Ministerului Muncii, urmand ca de la ora 12:00 politistii sa plece in mars catre Guvern. „Guvernul si Parlamentul ne sfideaza, in continuare, drepturile economice, sociale si profesionale, fapt pentru care continuam protestele! Revendicarile noastre sunt cunoscute de catre decidentii politici: le-am transmis oficial, in scris, am avut intalniri directe si sedinte de dialog social, inclusiv la cele mai inalte niveluri, dar solutiile propuse de noi inca sunt tergiversate, iar rectificarea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

