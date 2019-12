Stiri pe aceeasi tema

- Inca 500 de bacauani au beneficiat, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, de testare gratuita pentru masurarea glicemiei, oferita de LIONS Club „Sf. Gheorghe”. Acțiunea a devenit tradiționala in acest club, a fost organizata acum pentru a cincea oara și a avut loc in incinta Arena Mall. „In fiecare…

- In județul Bacau au fost organizate 635 de secții de votare, in care sunt așteptați sa-și exprime opțiunea 600.372 de cetațeni. Instituția Prefectului, care raspunde de organizarea, in teritoriu, a alegerilor pentru funcția de președinte al Romaniei, a facut eforturi pentru ca totul sa fie in ordine.…

- Primaria Dofteana deruleaza un amplu proiect de modernizare a infrastructurii comunale, susținut din fondurile alocate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și realizat de Conextrust SA. Deja au inceput lucrarile pe strazile Unirii, Viilor și Aleea Parcului din satul Haghiac. Proiectul…

- • interviu cu Dumitru Braneanu, om politic, poet, presedinte al Filialei Bacau a Uniunii Scriitorilor din Romania – Cu toate ca sunteti o personalitate a vietii sociale, politice si literare, va propun ca la inceputul interviului, sa consemnam cateva date biografice. Asadar, cine este Dumitru Braneanu?…

- In data de 07 septembrie, la ora 18:47, jandarmii bacauani au fost sesizați cu privire la faptul ca in municipiul Bacau (strada Brandușei) se afla un bursuc, care a patruns in curtea unui localnic și a ramas blocat in spațiul dintre casa și gard. La fața locului au fost trimise efective din cadrul unitații…

- Prevenirea și combaterea degradarii ori distrugerii fondului forestier național reprezinta un obiectiv de securitate naționala, reducerea fenomenului taierilor ilegale fiind un domeniu prioritar si pentru politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau. Acestia actioneaza zilnic, pentru indeplinirea…

- La data de 18 septembrie a.c., politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacau, au efectuat doua perchezitii domiciliare si au pus in executare 5 mandate de aducere, la locuințele unor persoane banuite de trafic de minori, proxenetism…

- O idee mai veche, care a dospit mai bine de 20 de ani, a incoltit si prinde radacini in Bacau. Dupa Revolutie, presa, poate singura institutie care a devenit cu adevarat libera, si-a dorit sa se organizeze, sa-si creeze un organism care sa o apere de ingerintele politicului, a patronatelor si, de ce…