- Atmosfera de poveste aseara la Orhei, unde orheienii și oaspeții orașului, de la mic la mare, s-au adunat in centrul localitații la evenimentul de inaugurare a Pomului de Craciun și aprindere a luminilor de sarbatoare in tot orașul. Alaturi de ei au fost și deputați din fracțiunea Partidului „Șor” și…

- Polițiștii din Prahova au facut miercuri trei percheziții la locuințele unor persoane banuite de inșelaciune prin metoda ghicitului. Patru persoane au fost duse la audieri, in urma descinderilor. Potrivit IGPR, polițiștii din Prahova au efectuat 3 percheziții domiciliare in municipiul Ploiești,…

- Infractorii din Galați s-au adaptat vremurilor actuale și au modificat metoda accidentul. Polițiștii au aflat ca in decurs de cateva zile, trei galațeni au fost sunați de persoane necunoscute pentru a li se cere bani, motivul fiind ca o ruda s-a imbolnavit de Covid și are nevoie de tratament, conform…

- Polițiștii brașoveni au informat cetațenii in repetate randuri asupra riscurilor la care se supun daca dau crezare anumitor persoane care, prin diferite metode, incearca sa obțina de la ei diverse sume de bani sau bunuri. Infractorii mizeaza pe vulnerabilitatea crescuta a unei categorii de varsta in…

- In doar cateva zile, cinci persoane au fost amendate și alte cateva au primit avertisment pentru ca, in loc sa colecteze deșeurile in pubelele proprii, le-au aruncat pe platforma comuna de pe strada

- Una dintre metodele prin care infractorii care activeaza online incearca sa faca bani de pe urma potentialelor victime este frauda de tip "mesaj de la sef", ce vizeaza angajatii autorizati sa efectueze plati, care, prin inducere in eroare, sunt determinati sa plateasca o factura falsa ori sa efectueze…

- A aparut o noua metoda de inșelaciune. Politistii fac perchezitii in Bucuresti si in judetul Constanta intr-un dosar privind de inselaciune si tentativa la inselaciune cu un prejudiciu de peste 100.000 de lei. Potrivit Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), „este vorba de doua…